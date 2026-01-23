Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2026

Середина зимы — всегда странный период в игровой индустрии. Крупных новинок вроде бы и нет, но каждую неделю все равно появляется что-то любопытное, чтобы подогреть аппетит перед большими релизами. А пока вы планируете отгулы ради Nioh 3 или Resident Evil Requiem, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают Rustler: комедийный боевик, который можно емко описать как «Grand Theft Auto в Средневековье». Протагонисту предстоит угонять повозки, сматываться от рыцарей-полицейских, учинять хаос и ловить множество отсылок к современной поп-культуре. Игру можно бесплатно забрать до 29 января.

В Steam вышла демоверсия Yakuza Kiwami 3 — ремейка третьей части легендарной серии beat-em-up боевиков. Графика и механики новые, но сюжет прежний: игра расскажет о преступных заговорах в солнечной Окинаве, куда Кирю уехал, чтобы ухаживать за подопечными детского приюта. А помимо основного сюжета ремейк предлагает Dark Ties — самостоятельное мини-дополнение, которое расскажет предысторию главного антагониста игры.

В Steam также вышла нашумевшая гача-игра Duet Night Abyss — аниме-боевик, позаимствовавший многие идеи и механики из, неожиданно, Warframe. А это значит, что бои строятся на акробатике, подкатах, затяжных прыжках и комбинации ближнего боя с огнестрельным оружием. При этом в Duet Night Abyss, в отличие от многих других аналогичных проектов, нет «рулетки», которая пытается вытянуть из пользователя деньги.

Heartopia — милый симулятор жизни с акцентом на многопользовательскую игру. Каждый пользователь может создать персонажа на свой вкус, украсить собственное жилище и знакомиться с соседями, параллельно занимаясь всяческими мини-играми — от ухода за садиком до рыбалки или готовки.