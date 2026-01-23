Акции Ubisoft обрушились: cможет ли создатель Assassin's Creed это пережить

Начало 2026 года оказалось неудачным для одного из гигантов мира игровой индустрии. Компания Ubisoft, благодаря которой на свет появились такие легендарные игры, как Assassin's Creed и Far Cry, объявила об отмене сразу ряда проектов, закрытии студий и снижении прогнозов. Вслед за этим последовало грандиозное обрушение ее акций. Компания пообещала масштабную реструктуризацию, однако в экспертном сообществе эти планы не вызвали большого оптимизма.

Ubisoft отменила шесть игр и задержала семь проектов

В среду, 21 января, компания Ubisoft объявила о том, что отменяет шесть игр и три неанонсированных проекта. Кроме того, стало известно о задержке еще семи проектов. В числе отмененных оказался ожидавшийся многими игроками ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.

Кроме того, французский издатель пообещал провести масштабную реорганизацию, которая подразумевает, что компанию разделят на пять творческих подразделений (домов). Первый сосредоточится на крупнейших франшизах Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six), второй будет отвечать за соревновательные и кооперативные шутеры (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell), третьему поручат игры-сервисы (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull and Bones), четвертому — фэнтезийные и сюжетные игры (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good and Evil), а пятый сфокусируется на казуальных играх и продуктах для всей семьи (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro). Студии в Галифаксе (Канада) и Стокгольме закроются.

Каждый из перечисленных домов получит собственное руководство и будет нести полную ответственность за свой портфель проектов, от разработки до издания и финансовой отчетности. Комментируя эту ситуацию, основатель и генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил что, индустрия крупнобюджетных игр становится все более избирательной и конкурентной, что приводит к росту затрат на разработку и усложнению создания брендов. По его словам, отмена игр и закрытие студий болезненно, но необходимо для финансового роста в долгосрочной перспективе.

Ubisoft ждет убытка в 1 миллиард евро

Кроме того, игровой гигант признал, что ожидает убыток почти в миллиард евро, но пообещал перейти в режим очень серьезной экономии. Речь идет о программе сокращения расходов компании на 100 миллионов евро. Еще 200 миллионов Ubisoft надеется сэкономить в течение следующих двух лет и, возможно, продаст некоторые активы. Что касается отмененных игр и отложенных проектов, то это обернется для Ubisoft потерями в 650 миллионов евро.

Акции Ubisoft пережили одно из самых драматичных падений

После появления таких мрачных новостей положение компании на рынке резко ухудшилось. Ее акции упали почти на 40 процентов, что оказалось самым резким внутридневным падением с момента выхода компании на биржу в 1996 году.

В целом, за 2025 год рыночная капитализация разработчика сжалась почти на 60 процентов, до 606 миллионов евро. В 2024 году акции Ubisoft потеряли около 58 процентов.

Аналитик TD Cowen Дуг Кройц, оценивая положение и планы компании, заявил о скептичном отношении к ее попыткам решить проблемы за счет реорганизации. В свою очередь, аналитик TP ICAP Group Plc Корентин Марти назвал маловероятной перспективу того, что Ubisoft снова начнет получать хорошую прибыль. Прогноз дальнейшего ослабления ее финансового положения выглядит, по мнению эксперта, более реалистичным.

Фиаско Ubisoft объяснили отсутствием творчества

В беседе с «Лентой.ру» главный редактор российского игрового портала StopGame Иван Лоев, рассуждая о ситуации с Ubisoft, отметил, что к этому все и шло, так как в последние годы игры компании вызывали все меньше ажиотажа и все больше вопросов.

«Сначала серия Assassin's Creed превратилась в непонятный гибрид из всех худших трендов современной игровой индустрии вроде огромного открытого мира, который надо не изучать, а монотонно 200 часов гриндить (гринд — повторяющиеся действия игрока ради получения выгоды). Потом была Skull and Bones с ее бесконечными переносами релиза и нулевой заинтересованностью от сообщества. Игра вышла и, кажется, сервера ее до сих пор работают, но на большой хит это едва ли похоже», — констатировал Лоев.

По его словам, Ubisoft превратилась в огромную корпорацию, которая «не может даже нос почесать» без бюрократической волокиты. В таких условиях говорить о творчестве невозможно. При этом Ив Гиймо около десяти лет назад твердо решил, что его контора стала слишком большой и теперь ей никакие кочки и ухабы на пути не страшны. Как следствие, он начал принимать одно неудачное решение за другим.

«В результате, к 2025 году его телега просто увязла в трясине, о чем свидетельствует тот факт, что огромная студия с многолетним опытом за шесть лет мучительной разработки не смогла закончить ремейк игры двадцатилетней давности», — сказал Лоев.

Эксперт подчеркнул, что проблема не просто в отмене нескольких игр, так как на каждый проект, который увидел свет, приходится два-три, а то и четыре отмененных, особенно если речь идет про большие студии. Но в этот раз среди отмененных оказался «Принц Персии: Пески времени», которого люди ждали уже несколько лет.

«Игроки надеялись, что ремейк вот-вот выйдет и сразу окажется на полках магазинов. А он оказался в мусорке. Единственное объяснение такому положению дел заключается в том, что в Ubisoft все очень плохо. И скорее всего, именно на уровне менеджмента», — подытожил Лоев.

В 2022 году Ubisoft Entertainment объявила о приостановке продаж видеоигр в России. Причем речь шла как о физических носителях, так и о цифровой дистрибуции.