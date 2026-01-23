Число кибератак на игровые сервисы в России выросло на 310%

В 2025 году число DDoS-атак на игровые сервисы увеличилось на 310% по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании DDoS-Guard. В выборке исследования участвовало 882 тыс. проектов, включая серверы, сайты и приложения игровых сервисов. Всего за год было зафиксировано 104 тыс. атак на игровые сервисы. На втором и третьем местах по росту количества кибератак находятся сегменты «государство и законодательство» (рост атак на 249,6%, до 108,4 тыс.) и «интернет и телеком» (плюс 80,8%, до 176,2 тыс.). Данные приводит РБК.

© Sostav.ru

Аналитики отмечают усложнение тактики злоумышленников: вместо одной продолжительной атаки теперь применяются серии коротких атак с паузами, что увеличивает нагрузку на системы мониторинга и команды эксплуатации. Представители крупных игровых компаний подтверждают рост частоты и мощности атак, указывая на финансовые издержки и нагрузку на инфраструктуру.

Рост атак эксперты связывают с масштабированием индустрии и увеличением вложений в игровые проекты.

«За новые игровые серверы часто ведется жесткая конкурентная борьба, где DDoS-атаки могут являться оружием, чтобы переманивать аудиторию. При этом атакующим безразлична географическая или национальная принадлежность сервиса, пока из этого можно извлечь прибыль», — отметил руководитель направления защиты сети DDoS-Guard Денис Сивцов.

По его словам, каждая игровая платформа требует индивидуальных мер защиты, что увеличивает бюджеты на кибербезопасность.

Представители индустрии добавляют, что игровые сервисы становятся удобной мишенью из-за высокой публичности, вовлеченности аудитории и финансовой ценности внутриигровых активов. В 2025 году наблюдались массовые перебои на крупных платформах, включая Steam, Xbox, PlayStation и Riot Games, которые эксперты связывают с координированными DDoS-атаками.

По прогнозам специалистов, рост атак на игровую индустрию продолжится. Помимо прямого воздействия на работу серверов, DDoS-атаки часто сопровождаются мошеннической активностью — фишинговыми доменами и кражей учетных данных пользователей.

По данным Агентства креативных индустрий (АКИ), россияне ежегодно тратят порядка 380 млрд руб. на видеоигры.