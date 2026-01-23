AMD оценила свой самый быстрый процессор для игр Ryzen 7 9850X3D в $499

AMD объявила дату выхода и цену нового процессора Ryzen 7 9850X3D, улучшенной версии популярной модели Ryzen 7 9800X3D. Продажи стартуют 29 января, рекомендованная цена $ 499.

Новый процессор рассчитан в первую очередь на геймеров. Он получил 8 ядер и 16 потоков, как и Ryzen 7 9800X3D, но работает на более высоких частотах. Максимальная частота повышена на 400 МГц. При этом энергопотребление осталось на том же уровне — 120 Вт.

Пока сложно сказать, насколько заметным будет прирост скорости в играх. В самой AMD отмечают, что наибольшую пользу новый процессор принесёт в играх, чувствительных к частоте работы процессора, например в киберспортивных проектах. В других играх разница может быть менее заметной.