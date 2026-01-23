В Deadlock вышел крупный патч — добавили шесть героев и новый режим
Компания Valve выпустила крупный патч для Deadlock под названием «Ритуал обретает форму».
Главной новинкой стал режим «Уличная драка». Это быстрые матчи в формате «4 на 4», которые проходят до трёх побед. Каждый раунд длится всего несколько минут. В этом режиме отсутствует фарм: игроки начинают с равными ресурсами и выбирают экипировку из случайного списка предметов.
Ростер героев пополнится шестью бойцами. Начиная с 26 января в игре будут появляться по два новых персонажа в неделю (по понедельникам и четвергам). Порядок выхода определят сами игроки путём голосования — специальные жетоны для этого выдаются за победы в матчах.
Другие важные изменения:
- полностью обновлены модели главных боссов (Покровителей) и дизайн баз;
- переработан интерфейс, добавлены экран MVP и статистика после матча;
- внедрена система «реактивных портретов» — иконка героя меняется в зависимости от ситуации в игре;
- добавлены новые предметы: Ballistic Enchantment (увеличивает дальность способностей) и Recharging Rush (восстанавливает заряды умений при нанесении урона);
- улучшена работа камеры, чата и системы настроек. Также добавили настройку прицела.
Обновление также привнесло множество технических правок, включая оптимизацию рендеринга, улучшение античита и доработку крипов.