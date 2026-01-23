Forza Horizon 6 получит крупнейший открытый мир в истории серии

В рамках презентации Xbox Developer_Direct компания Microsoft и студия Playground Games продемонстрировали первый геймплей Forza Horizon 6, анонсированной осенью прошлого года. Об этом сообщает DTF.

Действие новой части серии развернется в Японии. В центре повествования традиционный фестиваль Horizon, однако на этот раз игрок начинает путь не в статусе суперзвезды, а должен пройти квалификацию для участия в событии. По словам авторов, такой подход позволит сделать прогрессию более последовательной и сюжетно мотивированной.

Открытый мир обещает стать одним из самых детализированных в истории серии. Разработчики делают акцент на «душе» Японии, сочетая природные ландшафты с городской средой: от горных серпантинов до неоновых улиц мегаполисов. Токио станет крупнейшим городом франшизы и будет включать несколько отдельных районов. Его масштабы, как утверждается, в пять раз превышают размеры городов из предыдущих частей.

На старте Forza Horizon 6 предложит более 550 автомобилей. Все модели были доработаны с точки зрения физики и управляемости, чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности машин. Отдельное внимание уделено звуковому сопровождению: саунд-дизайн меняется в зависимости от времени года, а в плейлист вошли композиции японских исполнителей.

В числе нововведений — возможность построить собственную штаб-квартиру в открытом мире, которую смогут посещать другие игроки. Мультиплеерная составляющая также была расширена: на карте появятся специальные зоны для встреч и общения, а инструменты создания трасс позволят проектировать заезды, в том числе в совместном режиме.

Предзаказы на Forza Horizon 6 уже открыты, релиз гоночного проекта состоится 19 мая на ПК и Xbox Series X/S за $70. Владельцы расширенного издания за $120 получат доступ к игре с 15 мая. Версия для PlayStation 5 запланирована к выходу позднее, в 2026 году.

