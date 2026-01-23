FURIA пробилась в полуфинал турнира BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

FURIA Esports пробилась в полуфинал турнира BLAST Bounty Winter 2026. В напряжённом четвертьфинальном противостоянии коллектив Габриэля FalleN Толедо одолел европейский состав HEROIC со счётом 2-1.

© Чемпионат.com

Серия началась с разгромного поражения бразильцев на Mirage (3:13). Однако на второй карте Dust2 FURIA ответила зеркальным счётом 13:2. Судьба матча решилась на Nuke, где южноамериканский ростер оказался сильнее — 13:9.

Ключевой вклад в победу внёс российский снайпер Данил molodoy Голубенко. Киберспортсмен завершил встречу с 47 фрагами при 26 смертях и рейтингом 1,61, став самым ценным игроком четвертьфинала наравне с Ильёй m0NESY Осиповым из Team Falcons.

В следующем раунде плей-офф определятся соперники полуфиналистов. 23 января свои матчи проведут пары Team Vitality — GamerLegion и Team Spirit — PARIVISION. Турнир проходит на Мальте, призовой фонд составляет $ 1,15 млн.