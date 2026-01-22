NVIDIA отказалась от игровых видеокарт в пользу ИИ

NVIDIA перераспределяет производственные мощности в пользу ИИ-сектора, что фактически приводит к приостановке выпуска большей части игровых видеокарт поколения GeForce RTX 50. Об этом в новом ролике на YouTube заявил авторитетный отраслевой инсайдер и аналитик Moore's Law Is Dead (MLID).

© NVIDIA

По данным MLID, производство флагманской RTX 5090, а также моделей RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти и RTX 5060 будет остановлено минимум до третьего квартала 2026 года. При этом видеокарты RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти продолжат поступать в продажу, однако исключительно малыми партиями. По оценке источников инсайдера, этих объемов будет недостаточно для удовлетворения спроса.

Аналитик также указывает на подготовку повышения цен примерно на 30%. По его словам, компания начала увеличивать стоимость базовых комплектов для партнеров, что неизбежно отразится на конечной цене видеокарт в рознице. Рост цен на младшие модели, включая RTX 5060, уже фиксируется на ряде рынков.

Для частичного сглаживания дефицита в массовом сегменте NVIDIA планирует возобновить выпуск видеокарты RTX 3060 с 12 ГБ памяти. Данная модель использует GDDR6, которая не конкурирует с высокоскоростной памятью, востребованной в ИИ-решениях.

