Fable от Playground Games выйдет осенью 2026 года на ПК, Xbox и PlayStation

На ежегодной презентации Xbox Developer_Direct студия Playground Games раскрыла новые детали перезапуска Fable. Экшен-RPG станет переосмыслением культовой серии, ранее созданной под руководством Питера Молинье, и предложит самостоятельный сюжет в знакомом мире Альбиона без прямой привязки к событиям прошлых частей, сообщает DTF.

Разработчики подтвердили, что игра сохранит ключевые элементы оригинальной формулы. История начинается с детства главного героя и быстро переходит к драматическому событию: таинственный персонаж обращает жителей деревни, включая бабушку протагониста, в камень. При этом повествование не будет жестко линейным — игроку предоставят возможность развивать персонажа и сюжет в собственном темпе.

Fable предложит открытый мир с бесшовным исследованием локаций. В проекте предусмотрены редактор персонажа и гибкая боевая система: стиль сражений будет зависеть от выбранного оружия и используемой магии, а противники получат уникальные сильные и слабые стороны, требующие тактической адаптации.

Как и в предыдущих частях серии, важное место займут побочные активности: работа, покупка и обустройство жилья, создание семьи и воспитание детей. Система морали будет отслеживать конкретные поступки игрока и формировать отношение NPC не по бинарной шкале «добро–зло», а на основе личного опыта взаимодействия с героем. По словам разработчиков, игра не будет выносить моральных оценок, однако жители Альбиона станут реагировать на действия персонажа индивидуально.

Релиз Fable запланирован на осень 2026 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

