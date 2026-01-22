Лучшие моды для The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2, как и многие другие проекты Obsidian Entertainment, поддерживает фанатские моды, которые способны сделать игру куда более комфортной. Портал gamerant.com поделился списком лучших модификаций для игры.
More Skill Points Per Level
Как можно догадаться по названию, мод More Skill Points Per Level увеличивает количество очков навыка, получаемых при повышении уровня. По умолчанию игра дает всего 2, но с модификацией эту цифру можно повысить хоть до 20 (сам разработчик рекомендует 3). Итого игрок сможет прокачать гораздо больше навыков, что было одной из претензий многих рецензентов и игроков к оригинальной системе прокачки.
Better Companions
Компаньоны в The Outer Worlds 2 порой не очень помогают в бою. Они могут нанести немного урона или отвлечь врагов, но их легко сбивают с ног, а их способности слишком долго перезаряжаются. Мод Better Companions улучшает каждый параметр спутников — от объема здоровья до регенерации, базового урона оружия и скорости перезарядки навыков.
Near 3rd Person Camera Overhaul
Простой мод, который смещает ракурс камеры от третьего лица ниже и немного влево — такая позиция многим кажется более кинематографичной и подходящей для боевиков. К тому же, игрок сможет получше увидеть, как на персонаже смотрятся косметические предметы. Иначе какой смысл много времени проводить в редакторе внешности?
No Level Cap
Многие игроки в The Outer World 2 совершенно не напрягаясь достигнут максимального, 30-го, уровня по мере прохождения. После этого прокачивать навыки и получать перки уже не получится — и как раз это исправляет мод No Level Cop. Он поднимает максимальный уровень до 50-го, что позволит сделать персонажа сильнее.
Simpler N-Ray Visuals
Сканер N-лучей — гаджет, который каждый игрок получает по сюжету, и без него невозможно пройти некоторые заскриптованные сегменты. Проблема в том, что анимация и визуальные эффекты при включении сканера порой могут причинять глазами физический дискомфорт. Мод Simpler N-Ray Visuals позаботился об этом, снизив яркость цветов и эффектов, что делает пользование сканером проще.