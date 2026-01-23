Дженсен Хуанг назвал ИИ-роботов выпадающим раз в поколение шансом для Европы

Ferra.ru

Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал развитие роботов с ИИ уникальным шансом для Европы. Он выступил с такой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава Nvidia назвал развитие роботов с ИИ уникальным шансом для Европы
© Ferra.ru

По его словам, у Европы есть мощная промышленная база. Если объединить её с ИИ, можно «совершить прорыв и выйти в лидеры в сфере робототехники», обойдя эпоху доминирования США в ПО.

Однако Хуанг предупредил, что для успеха Европе необходимо решить проблему с энергоснабжением, так как затраты на энергию в регионе очень высоки.

Без надёжных и доступных источников энергии строительство необходимой инфраструктуры для ИИ будет «сложным».