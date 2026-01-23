AMD выпустила мини ПК Ryzen AI Halo со 128 ГБ ОЗУ

AMD представила собственный компактный компьютер Ryzen AI Halo. Это специализированный комплект для разработчиков ИИ, ориентированный исключительно на локальные задачи искусственного интеллекта, а не на повседневное бытовое использование.

Особенности

Ryzen AI Halo основан на процессорах серии Ryzen AI Max 300, также известных под кодовым названием Strix Halo. Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ памяти LPDDR5 с четырёхканальным режимом работы. Устройство использует унифицированную архитектуру памяти, позволяющую графическому процессору получать доступ к значительной части системной ОЗУ.

Фотографии крупным планом демонстрируют впечатляющую компактность новинки. Габариты Ryzen AI Halo меньше, чем у большинства миниатюрных настольных ПК, а его высота едва превышает два сложенных друг на друга внешних HDD. Мини-ПК способен целиком поместиться в ладони взрослого человека. Благодаря столь миниатюрному корпусу система стала одной из самых компактных платформ для разработки программного обеспечения в своём классе.

Несмотря на скромные размеры, Ryzen AI Halo оснащён полноценным набором интерфейсов: четырьмя портами USB Type-C, HDMI и Ethernet. Такой набор обеспечивает функциональность, которая нередко недоступна даже для полноценных настольных систем, при значительно меньших габаритах. Подключение монитора, внешнего накопителя или сетевого оборудования возможно без использования переходников или док-станций, что крайне редко встречается у устройств такого размера.

Ryzen AI Halo поставляется без предустановленной операционной системы – ни Windows, ни других дистрибутивов. Это подчёркивает ориентацию устройства на разработчиков, а не на массовую пользовательскую аудиторию, которой требуется универсальный ПК. Такой подход ясно обозначает его роль как платформы для выполнения задач в области искусственного интеллекта, предназначенной для работы в среде Linux или других совместимых окружениях, а не для повседневных офисных сценариев.

Дизайн корпуса продуман до мелочей: на верхней панели размещён геометрический клетчатый узор, а при внимательном рассмотрении заметен аккуратный логотип AMD. Несмотря на внешнее сходство с типичными мини-ПК, компания не позиционирует устройство как замену стандартным рабочим станциям или офисным конфигурациям.

Сроки выхода и цена

Поставки Ryzen AI Halo ожидаются во втором квартале текущего года. Точная стоимость устройства пока не объявлена, однако аналогичные решения на базе Strix Halo, как правило, оцениваются в районе $1500, а в отдельных конфигурациях могут достигать $2500.