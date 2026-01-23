От хобби до профессии — почему игры стали делом государственной важности

Российская игровая индустрия совершила серьёзный эволюционный прыжок, превратившись из нишевого хобби в стратегически важную отрасль с государственной поддержкой. По последним данным, каждый третий взрослый россиянин играет в видеоигры ежедневно. Этот рынок активно развивается, и на его будущее работает целая экосистема: от независимых студий до крупных IT-корпораций

Игры давно перестали быть просто развлечением. Как отмечалось на отраслевом вебинаре, организованном «Ростелекомом», они несут в себе развивающую и образовательную функцию.

- Исследование Женевского университета говорит: гейминг — это не просто развлечение, а полноценная тренировка для ума. Стратегии учат планированию и распределению ресурсов. А онлайн-игры помогают развить логику, работать в команде и общаться, — привёл доводы один из спикеров

Для родителей это важный аргумент в выборе досуга для детей, а для взрослых — возможность сохранить когнитивную гибкость. Сегодня индустрия испытывает острый дефицит кадров, что открывает широкие карьерные перспективы для жителей не только столиц, но и регионов.

- У нас есть специалисты, которые работают из регионов удалённо, — отметил Антон Быковский, руководитель игрового направления «Ростелекома».

Крупные компании и студии активно создают образовательные программы, академии и стажировки. Ключевое, что отмечают эксперты, — это важность мотивации и готовности учиться.

- Даже человек с опытом работы десять лет может оказаться недостаточно квалифицированным или идеологически не подходящим. Поэтому если человек может показывать опыт, который он реально получил, у него всё должно получиться, — поделился мнением Александр Петров, гендиректор студии JFЕЙ Games.

Государство, признавая потенциал отрасли, запустило федеральный проект по развитию креативных индустрий. Крупный бизнес активно включается в процесс, создавая инфраструктуру для роста.

- Мы приняли решение запустить платформу игр с поддержкой российских разработчиков, чтобы сохранить российский контент на рынке и, конечно же, приумножить его, — пояснил Антон Быковский.

Речь идёт не только о площадках для публикации, но и о фондах грантовой поддержки, которые помогают стартовать новым командам.

Отдельным трендом становится наполнение игр отечественным культурным кодом и социально значимыми смыслами.

- Для нас первоочередное — это, конечно, комьюнити. Мы всегда прислушиваемся к геймерам. У нас даже есть изменения, которые мы делаем в игре, благодаря тому, что игроки проголосовали за это, — рассказал Владислав Поливик, директор по маркетингу «Мир танков» (12+).

Такие проекты, как знаменитая танковая симуляция, несут сильный воспитательный и патриотический заряд, интегрируя исторические справки, реальные подвиги и традиционные ценности. Для тех, кто задумывается о карьере в геймдеве, эксперты советуют начинать с малого, но качественного.

- Нужно изначально свои силы сдерживать, моделировать. Амбиции лучше сконцентрировать на каких-то конкретных узких решениях, — рекомендует Александр Петров.

Первым шагом может стать участие в Game Jam (соревнования по разработке игр за ограниченное время), создание портфолио и активный поиск стажировок в крупных студиях, которые всё чаще ищут таланты по всей стране.

Таким образом, современный российский геймдев — это пространство возможностей. Он предлагает и качественный семейный контент, и перспективу профессиональной реализации, и становление отечественных цифровых продуктов, в которые закладываются знакомые и важные смыслы. Индустрия растёт, а значит, её влияние на экономику, культуру и образование будет только усиливаться.