Научу играть за сотни тысяч. Как устроена работа тренера по киберспорту
В России появились репетиторы по игре в шутер* Counter-Strike. Тренеры помогают геймерам, которые хотят сделать карьеру в киберспорте. «Вечерняя Москва» узнала, как можно заработать на новой профессии будущего.
Тактический шутер Counter-Strike (CS), созданный в США, стал популярен еще в 2000-х годах. В разговоре с «Вечерней Москвой» тренер по компьютерному спорту Михаил Мохов рассказал, что на раннем старте игра не была требовательна к характеристикам компьютера, и любой мог ее освоить даже на слабом устройстве.
— Первые чемпионы в этой игре были выходцами из стран СНГ. Это же поколение сейчас и находится на вершине киберспортивного пьедестала, — отмечает Михаил Мохов. Отличает CS от других подобных игр низкий порог вхождения. — Во многих других играх с похожей механикой нужно потратить по меньшей мере 200, а порой и 400 часов, чтобы изучить различные нюансы, — перечисляет Михаил Мохов. — В CS же ситуация противоположная. Игру из года в год делают проще в пользовании для обычного игрока.
Хороший заработок
Успешно играя в шутер Counter-Strike, можно неплохо заработать, к примеру, участвуя в киберспортивных турнирах, объясняет Михаил Мохов.
— Новичку будет непросто, поэтому необходимо тренироваться, чтобы занимать призовые места, поскольку только за них выплачивают выигрыш, — говорит Михаил Мохов. — А еще сейчас во многих киберспортивных играх геймерам с российским гражданством нельзя получать гонорары.
Игрок может участвовать в разных турнирах в зависимости от подготовки.
— В среднем начинающие геймеры зарабатывают в месяц 500 долларов США (чуть меньше 40 000 рублей), полупрофессионалы — от 500 до 2000 долларов (до 150 000 рублей), — рассказывает Михаил Мохов. — Профессионалы же получают призовые в размере от 2 до 100 тысяч долларов. Для молодых ребят это весомый аргумент при выборе спорта.
И тут есть репетитор
Тренер по компьютерному спорту Михаил Мохов отмечает, что пока довольно мало репетиторов по игре в CS.
— Больше высокоуровневых игроков, желающих зарабатывать своими знаниями, — продолжает Михаил. — Я уже шесть лет в сфере и понимаю специфику работы: как найти подход к ребенку, наладить общение в коллективе и так далее. Большинство же «тренеров» дают сухую информацию об игре, называя это «коучинг».
По словам Михаила Мохова, основная задача репетитора по компьютерным играм в том числе раскрыть сильные стороны ученика.
— Мы должны не просто помочь избавиться от ошибок, обучить механикам игрового движка, стрельбе, но и развить аналитическое мышление у игрока, — добавляет Михаил Мохов. — Я стараюсь найти подход к игрокам, чтобы раскрыть их потенциал. Хочу помочь развить киберспортивную сцену в России и сделать ее мировым лидером.
В сети можно наткнуться на множество предложений от тренеров. В среднем они запрашивают от 1500 рублей за занятие. Таким образом при регулярной нагрузке репетитор может получать до 100-200 тысяч рублей в месяц. Но сразу на такой доход выйти непросто.
Не спешат на пенсию
Сейчас сложно назвать точную цифру средней заработной платы тренера CS в России, поскольку она пока еще плавающая.
— Если репетитор работает полный рабочий день, то в месяц он способен заработать примерно от 100 тысяч рублей и выше, — говорит Михаил Мохов. — Но есть и те, кто обучает просто за идею. Как правило, геймер работает 8-9 часов в сутки. Также у него есть два выходных в неделю. — Правда, во время подготовки к новому игровому сезону или турниру средний рабочий день составит 12-14 часов. В киберспорте это считается нормой. Время, которое тратят на работу тренеры, проводя онлайн-занятия, разборы ошибок, зависит от их загруженности. По сути, сам себе составляешь график, исходя из потребностей и возможностей.
А вот на пенсию киберспортсменам пока выходить рано, поскольку это молодой вид деятельности.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Горанов, ИТ-специалист крупной российской технологической корпорации:
— Желание заработать, играя в компьютерные игры, может выглядеть заманчиво. Но далеко не все добиваются успеха на этом поприще. К тому же надо учитывать высокую конкуренцию из тех, кто хочет попасть на турниры. Лучше относиться к шутеру как к варианту отдыха. Впрочем, стрелялки часто помогают развивать тактическое мышление, потому что там надо быстро просчитывать каждое свое действие.
