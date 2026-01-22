Valve переделывает карту Cache для CS 2 с нуля

Блогер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев поделился новой информацией о процессе возвращения карты Cache в Counter-Strike 2.

© Чемпионат.com

По его словам, разработчики только недавно начали привлекать аутсорсинговые студии для создания арт-ассетов, текстур и моделей.

Valve переделывает Cache с абсолютного нуля. Скорее всего, это связано с плохой оптимизацией, но вполне возможно, что у Valve выше планка качества, так как это одна из самых популярных карт в истории.

Блогер предположил, что обновлённая версия локации может появиться в игре только во время следующей ротации маппула или ближе к концу текущего года.

Valve подтвердила, что ведёт работу над возвращением Cache в соревновательный пул. Изначально ожидалось, что студия возьмёт за основу ремейк от оригинального создателя карты, однако планы, судя по всему, изменились.