ИИ съел всю флеш-память

Представьте, что вы пришли в любимый магазин за хлебом, а вам говорят: «Извините, всю муку до конца следующего года выкупила одна пекарня. И булки у нас теперь тоже подорожают в полтора раза». Примерно это и произошло. Мощности Kioxia по производству NAND-памяти полностью забронированы до конца 2026 года. Причем это касается не только каких-то сверхсекретных чипов, а самых обычных потребительских SSD и накопителей.

© It-world

И причина этого апокалипсиса для геймеров и дата-центров одна — искусственный интеллект. Вернее, та самая «искусственная лихорадка», которая охватила большие tech-компании. Они скупают флеш-память для своих дата-центров тоннами, грузовиками и морскими контейнерами. Страх отстать в этой гонке оказался сильнее здравого смысла и планирования.

Цены летят вверх

Что значит «распродано» для простых пользователей? Правильно, рост цен. Эпоха дешевых терабайтов официально объявлена закрытой, и Kioxia любезно предупредила даже своих приоритетных и долгосрочных партнеров, что поднимает расценки примерно на 30%.

Самые оптимистичные прогнозы говорят, что дефицит и высокие цены продержатся как минимум до 2027 года. Пессимисты (или реалисты?) осторожно намекают на 2028-й и дальше. Похоже, что ближайшие пару лет флеш-память для дата-центров станет таким же стратегическим ресурсом, как нефть или газ.

Как остаться джентльменом

Что же делает Kioxia в этой ситуации? Компания ведет себя как истинный джентльмен — в первую очередь обслуживает старых партнеров по «джентльменским соглашениям», а не того, кто просто предложил больше денег. Благородно, конечно. Правда, от этого потребителям на свободном рынке не легче.

Параллельно компания пытается нарастить производство, но это выглядит как попытка построить новый водопровод, когда весь город уже горит и потушить огонь уже не удастся. В лучшем случае, новые мощности заработают в полную силу только в 2026 году.

Между тем, цены на видеокарты, оперативную память, HDD и SSD летят в космос