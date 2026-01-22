В России заработал бесплатный эмулятор разных ретро-игр и консолей

В сети обнаружили универсальный сервис для эмуляции ретро-консолей и классических игр, который работает на любых устройствах без установки дополнительного ПО. Об этом сообщает Telegram-канал «в IT и выйти».

© Газета.Ru

Сервис запускается напрямую в браузере компьютера или смартфона. Каталог включает эмуляторы сразу нескольких популярных платформ: PlayStation первого поколения от Sony, 3DO, PCE/TurboGrafx-16, Game Boy и Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, а также DOS- и Windows-игры. Кроме того, поддерживаются Java-проекты. Во всех категориях собраны обширные библиотеки тайтлов, включая наиболее известные игры своих эпох.

Ключевая особенность решения — кроссплатформенность и низкий порог входа. Пользователю не требуется скачивать эмуляторы, образы игр или плагины, так как запуск происходит в облачной среде через браузер. Управление адаптировано под сенсорный экран, контроллеры и клавиатуру. Для запуска достаточно перейти на сайт и выбрать интересующую платформу.

Автор проекта обещает продолжить улучшать сервис, который в том числе работает в качестве Telegram-бота.

Ранее был представлен Android-смартфон NexPhone с поддержкой Windows и Linux.