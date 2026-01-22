16-летний шведский талант MaiL09 присоединился к Alliance по CS 2

16-летний швед Лиам MaiL09 Тюгель присоединился к составу Alliance по Counter-Strike 2 на правах аренды до 30 июня 2026 года. О тестировании игрока в организации ранее говорили инсайдеры.

© Чемпионат.com

Тюгель получил известность в ноябре, когда он установил новый рекорд по величине рейтинга Elo в истории FACEIT, преодолев отметку в 5415. Кроме того, в рейтинге HLTV сразу шесть киберспортсменов отметили потенциал юного игрока.

В июле 2025 года MaiL09 заключил контракт с Metizport. Несмотря на некоторые успехи, 31 декабря 2025 года организация посадила шведа на скамейку запасных. За это время он сыграл 86 официальных карт, а его средний рейтинг составил 1,08.