Россия заняла первое место по числу игроков 10-го уровня на FACEIT в 2025 году

Чемпионат.com

Соревновательная платформа FACEIT опубликовала статистику активности игроков за 2025 год.

Всего на площадке было зафиксировано более 354 тыс. активных пользователей с наивысшим рангом. Из них 90 566 человек — это игроки из России. Второе место с большим отставанием заняла Польша, где насчитывается 18 255 игроков «десятки». Замкнула тройку лидеров Украина с показателем в 14 233 человека. Четвёртая позиция досталась США (11 050), а пятая — Германии (10 684).

Топ-10 стран по количеству игроков 10-го уровня на FACEIT:

  • Россия — 90 566.
  • Польша — 18 255.
  • Украина — 14 233.
  • США — 11 050.
  • Германия — 10 684.
  • Швеция — 10 204.
  • Казахстан — 10 183.
  • Финляндия — 9864.
  • Турция — 9752.
  • Дания — 9594.