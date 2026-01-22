Россия заняла первое место по числу игроков 10-го уровня на FACEIT

Соревновательная платформа FACEIT опубликовала статистику активности игроков за 2025 год.

Всего на площадке было зафиксировано более 354 тыс. активных пользователей с наивысшим рангом. Из них 90 566 человек — это игроки из России. Второе место с большим отставанием заняла Польша, где насчитывается 18 255 игроков «десятки». Замкнула тройку лидеров Украина с показателем в 14 233 человека. Четвёртая позиция досталась США (11 050), а пятая — Германии (10 684).

Топ-10 стран по количеству игроков 10-го уровня на FACEIT: