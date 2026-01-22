Компания GMKtech представила новый высокопроизводительный мини-ПК NucBox K16, ориентированный на профессионалов, энтузиастов и геймеров, которым важна мощность уровня настольных ПК в компактном форм-факторе.

© MobiDevices

Особенности

GMKtech NucBox K16 выполнен в алюминиевом С-образном корпусе с пескоструйной обработкой и анодированным покрытием. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen 7 7735HS на архитектуре Zen 3+ с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, работающий на частоте до 4,75 ГГц. Интегрированная графика Radeon 680M с частотой до 2200 МГц обеспечивает комфортную работу с графически нагруженными задачами и позволяет запускать менее требовательные игры.

Мини-ПК оснащён 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с эффективной частотой 6400 МТ/с. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0×4 и суммарным объёмом до 16 ТБ. В зависимости от конфигурации устройство комплектуется SSD PCIe 3.0 объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами, медными тепловыми трубками и внутренней циркуляцией воздуха.

Модель получила порт USB4 со скоростью передачи данных до 40 ГБит/с, поддержкой вывода изображения через DisplayPort 1.4 с разрешением до 8K при 60 Гц и функцией Power Delivery мощностью до 100 Вт.

Также предусмотрен интерфейс OCuLink для подключения внешних видеокарт с пропускной способностью до 64 ГБит/с по шине PCIe Gen4. NucBox K16 поддерживает работу с несколькими дисплеями с разрешением до 8K через HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB4. Сетевые возможности включают Wi-Fi 6E (до 2,4 ГБит/с), Bluetooth 5.2 и два порта LAN 2,5 ГБит/с. Габариты устройства составляют 107 × 111 × 56 мм.

Сроки выхода и цена

Продажи GMKtech NucBox K16 стартуют 20 января текущего года. Цены следующие:

32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD – $680;32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – $730.

Рекомендованные розничные цены составляют $900 и $950 соответственно. Все версии комплектуются бесплатным адаптером питания USB-C PD мощностью 30 Вт (розничная стоимость – $29).