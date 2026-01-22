75 % москвичей регулярно играют в видеоигры

Москвичи потратили на видеоигры рекордные 23,8 миллиарда рублей в 2025 году – это крупнейший показатель среди городов-миллионников. Такие данные приводит исследование «Гейминг в России 2026», подготовленное Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ), видеоигровым холдингом ИФСИ и аналитическим центром НАФИ.

© РИА "ФедералПресс"

«Всего в столице в том или ином виде в видеоигры играют 75 % опрошенных горожан», – говорится в сообщении.

По информации аналитиков, почти три четверти жителей столицы в той или иной форме увлекаются видеоиграми. Около 42 % респондентов играют ежедневно или почти каждый день, 20% посвящают играм от трех до шести часов в неделю, а 35 % проводят за ними более семи часов. В среднем один геймер тратит на игры 6455 рублей в год, при этом покупки совершают примерно 43 % игроков.

Большинство опрошенных проводят за одной игровой сессией от 30 минут до трех часов – так ответили 62 % москвичей. Более трех часов ежедневно играют 13 % респондентов.

Самой популярной платформой стали мобильные устройства – их используют около 70 % участников опроса. Компьютеры и ноутбуки выбирают 49% респондентов, а консоли – лишь 14 %.

Что касается жанров, то наибольшей популярностью пользуются головоломки (40 % респондентов). На втором и третьем месте оказались шутеры (29 %) и стратегии (26 %).

При этом в регионах России интерес к видеоиграм оказался еще выше. По словам главы РВИ Василия Овчинникова, в городах-миллионниках выбор офлайн-развлечений часто уступает столицам, поэтому видеоигры становятся одним из ключевых способов досуга, особенно среди детей и подростков, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали российских геймеров, предлагая поддельные раздачи игровой валюты и подарков.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова