20 часов в Arknights: Endfield – новый китайский игровой хит

В январе уже главный претендент на звание «гача года».

Сегодня, 22 января, разработчики из студии Hypergryph выпустили свой самый амбициозный проект — Arknights: Endfield, спин-офф Arknights, которая стала одним из самых успешных мобильных проектов в Азии. Но, в отличие от других гача-игр, Arknights: Endfield предлагает одну важную особенность — градостроительство.

В этом материале расскажем обо всём, что стоит знать о Arknights: Endfield.

Arknights: Endfield: главное об игре

Название: Arknights: Endfield.

Платформы: ПК, PS5, iOS.

Разработчики: Hypergryph.

Дата выхода: 22 января 2026 года.

Жанр: ролевая игра с элементами градостроительства.

Перевод: русский текст.

Трейлер Arknights: Endfield

Видео доступно на YouTube-канале Arknights: Endfield. Права принадлежат Hypergryph.

Сеттинг и сюжетная завязка

События игры разворачиваются на планете Талос II. Это суровый пограничный мир, колонизированный пионерами с Терры более полутора веков назад. Связь с родным миром была утрачена после разрушения портала, и колонисты оказались в изоляции, вынужденные выживать в условиях агрессивной биосферы, постоянных природных катастроф и нападений организованных банд.

Вы берёте на себя роль Эндминистратора — легендарного оперативника и ключевой фигуры организации Endfield Industries. Главный герой пробуждается после 10-летней гибернации в криокапсуле. Сюжет строится на классическом тропе амнезии: протагонист ничего не помнит, однако вынужден сразу включиться в работу. Ему предстоит не только восстанавливать собственные воспоминания и расследовать причины глобального кризиса, но и руководить экспансией цивилизации, устраняя последствия катастроф, меняющих ландшафт планеты.

Повествование подаётся через масштабные постановочные кат-сцены и диалоги с компаньонами. Общая атмосфера напоминает космическую оперу: здесь есть элементы политических интриг, исследования древних технологий и противостояния фракций. На прохождение основной сюжетной кампании потребуется от 40 до 60 часов, не считая побочных активностей, которые раскиданы по всей карте.

Все персонажи собираются в главном хабе — на базе или космическом корабле, где с ними можно взаимодействовать, узнавать их историю и улучшать отношения. Однако социальный аспект здесь менее глубок, чем в классических партийных RPG, и служит скорее дополнением к боевой и производственной частям игры.

Боевая система и управление отрядом

Сражения в Arknights: Endfield проходят в реальном времени. Вы управляете отрядом из четырех оперативников. Отличительная черта местной боёвки — все четыре персонажа находятся на поле боя одновременно. Один – под прямым контролем игрока, остальные действуют под управлением искусственного интеллекта, атакуя цели и применяя базовые навыки. Переключаться между героями можно в любой момент, что позволяет мгновенно менять тактику.

Боевая механика строится на системе «стаггера». У противников есть шкала стойкости, которую необходимо заполнить, используя комбинации обычных атак и способностей. Когда защита врага пробита, он становится уязвим для нанесения повышенного урона. У каждого оперативника есть свои стихия и классовая роль (танк, поддержка, атакующий), что позволяет создавать стихийные реакции и цепочки эффектов.

Особое внимание уделено менеджменту способностей. У персонажей есть базовые атаки, активные навыки и ультимативные приёмы. Некоторые мощные атаки требуют выполнения определённых условий — например, наложения на врага конкретного дебаффа другим членом отряда. Если правильно подобрать состав команды и тайминги, можно активировать непрерывные серии атак, не расходуя ресурсы.

Такой подход делает сражения тактическими: бездумное нажатие кнопок эффективно лишь против слабых противников, тогда как боссы требуют грамотного позиционирования и ротации умений.

Строительство фабрик

Ключевая особенность, отличающая Arknights: Endfield от конкурентов в жанре action-RPG, — глубокая интеграция механик заводского симулятора. В игру внедрена система Automated Industrial Complex (АПК). Это не просто возможность поставить несколько зданий для красоты, а полноценный инструмент, напоминающий механики Factorio или Satisfactory.

Вы должны налаживать добычу ресурсов, строить перерабатывающие заводы и соединять их сложной системой логистики. Процесс включает в себя прокладку линий электропередач, установку конвейерных лент для транспортировки грузов и создание зиплайнов для доставки материалов из труднодоступных участков карты. Все постройки размещаются в реальном мире с помощью 3D-проекции интерфейса.

Базовый цикл АПК выглядит так:

Эта система напрямую связана с прогрессией. Экипировка, оружие и материалы для улучшения персонажей не выпадают из врагов в готовом виде, а производятся на ваших фабриках. Самое крутое то, что после закрытия игры все ресурсы будут добываться в обычном режиме: потому, зайдя в Arknights: Endfield через какое-то время, вы получите сотни или тысячи предметов.

Для тех, кто не хочет углубляться в микроменеджмент, предусмотрена возможность использования готовых чертежей и создания базовых цепочек. При этом чертёж всё равно нужно подключать к сети АПК, а готовые решения обычно приходится адаптировать под местность, расстояния и другие потребности.

Фабрики можно будет сохранять в виде чертежей и передавать другим игрокам. По роли в экосистеме это ближе к пользовательскому контенту, где игроки распространяют рабочие производственные решения — от стартовых добывающих узлов до сложных комплексов.

Гача-механики

Arknights: Endfield распространяется по условно-бесплатной модели и включает привычные для жанра гача-элементы. Персонажи и их фирменное оружие выбиваются с помощью баннеров. На релизе добавили более 20 игровых персонажей, каждый из которых принадлежит к одной из рас антропоморфных животных, характерных для вселенной Arknights.

Правда, Hypergryph несколько усложнила гача-систему. Выбить крутого персонажа не так просто, как у других представителей жанра.

С оружейным баннером тоже не всё просто. Для его круток не требуется валюта для оперативников: как раз во время круток баннеров с персонажами вы получите жетоны, которые нужны для добычи оружия. Но, конечно, жетоны будут выдавать за выполнение активностей по карте.

Дата выхода и платформы

Arknights: Endfield вышла сегодня, 22 января 2026 года, на ПК, PS5, iOS и Android. Есть текст на русском языке, а в будущем могут добавить полноценную русскую озвучку.

На ПК скачать игру можно с официального сайта или в Epic Games Store.

Системные требования

Минимальные требования

Процессор: Intel Core i5-9400F или аналог Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или аналог Оперативная память: 16 ГБ Место на накопителе: не менее 50 Гб свободного места (для распаковки файлов потребуется ещё 40 Гб).

Рекомендуемые требования

Процессор: Intel Core i7-10700K, его аналог или лучше Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060, её аналог или лучше Оперативная память: 16 ГБ Место на накопителе: не менее 50 Гб свободного места (для распаковки файлов потребуется ещё 40 Гб).