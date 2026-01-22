В Dota 2 вышел патч 7.40c

В ночь с 21 на 22 января компания Valve выпустила балансное обновление 7.40c для Dota 2. Ключевым нововведением стало добавление героя Largo в Captain’s Mode.

Вместе с включением в турнирный пул персонаж получил ряд усилений. Прирост интеллекта Largo увеличен с 2,4 до 2,6 за уровень, урон от способности Frogstomp вырос (с 35/45/55/65 до 36/48/60/72), а радиус действия Amphibian Rhapsody расширен с 750 до 800 единиц. Кроме того, переключать ауру теперь можно даже под действием эффекта безмолвия.

Изменения затронули и популярные артефакты. Предмет Khanda теперь можно разобрать на составляющие, что добавит гибкости сборкам на поздних стадиях игры. Артефакт Phylactery был ослаблен: бонус к атрибутам снижен с 7 до 6, а восстановление маны уменьшено с 2,5 до 2,25.

Основные изменения героев в патче 7.40c:

Monkey King: дополнительный урон от Jingu Mastery увеличен на всех уровнях прокачки (максимальный — до 180);

Pangolier: базовая сила увеличена, а перезарядка способности Swashbuckle снижена;

Clinkz: существенно ослаблен пуш-потенциал — снижение урона скелетов по постройкам усилено с 25% до 75%. Aghanim’s Scepter больше не увеличивает здоровье призванных существ;

Meepo: урон от способности Poof для каждого клона уменьшен с 75% до 50%;

Spectre: снижен прирост силы, а также ослаблены таланты на здоровье и урон иллюзий;

Lone Druid: базовая ловкость и урон на первом уровне увеличены, длительность Savage Roar стала выше;

Также разработчики исправили 18 технических ошибок, включая критические эксплойты, позволявшие мгновенно убивать героев или получать бесконечные эффекты.

Valve напомнила, что коллаборация с Monster Hunter завершится 6 февраля. Чтобы пользователи успели закрыть контент, в магазин добавлены наборы универсальных материалов для крафта событийных предметов.