В Counter-Strike 2 вышло большое обновление

В ночь на 22 января для Counter-Strike 2 вышло крупное обновление весом 8 Гб. Патч ознаменовал старт четвёртого сезона Premier.

© Чемпионат.com

Главным событием стала ротация соревновательных карт: в активный пул возвращается Anubis, заменив Train. При этом сама локация подверглась серьёзным доработкам. Разработчики перестроили центральную зону, изменили ландшафт на точке А, перевернули двери и добавили новые проходы, что должно освежить тактическую составляющую матчей.

Серьёзные правки коснулись оружия класса пистолеты-пулемёты. У моделей MP7 и MP5-SD повышен урон и снижена стоимость на $ 100. Аналогичную скидку получил PP-Bizon. Также была полностью переработана система движения: теперь прыжки не расходуют выносливость, что меняет подход к «банихопу».

Список основных изменений патча