Мошенники маскируют программы для взлома под приложения игр

Мошенники используют программы, замаскированные под приложения популярной онлайн-игры, для взлома банковских приложений. Об этом со ссылкой на материалы МВД России сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, преступники прячут программу удаленного доступа к онлайн-банкингу в приложения популярной онлайн-игры. Когда пользователь скачивает якобы «демо-версию» игры, на самом деле он предоставляет мошенникам полный доступ к своим финансовым операциям на телефоне.

Так, злоумышленники похитили подобным способом у жительницы Сыктывкара с банковского счета около 30 тыс. рублей.

6 декабря сообщалось, что хакеры начали подделывать интерфейс «Центра обновления Windows», чтобы получить доступ к компьютерам россиян и похитить их данные.

3 декабря стало известно, что хакеры заражают смартфоны россиян вирусом под видом TikTok 18+ и YouTube 18+.

Ранее россиянам рассказали, как мошенническая реклама попадает в мобильные игры и приложения.