Сервисы для оплаты покупок в видеоиграх могут быть заблокированы в РФ

В России могут заблокировать сервисы для оплаты виртуальных покупок, так как ограничить внутриигровые покупки напрямую в иностранных проектах трудно. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" выразил эксперт и историк видеоигр Александр Кузьменко.

© m24.ru

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ГД обсуждают возможность позволить россиянам устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Он сослался на данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах.

Кузьменко положительно оценил данную инициативу, так как это помогло бы бороться с лудоманией. В пример он привел водителя такси, который рассказал ему, что тратит по 70 тысяч рублей в месяц на онлайн-игру.

Однако, по мнению эксперта, для реализации таких мер властям необходимо сотрудничать с разработчиками. И если с российскими проектами это возможно, то с зарубежными компаниями договориться будет нелегко. Поэтому сервисы по оплате таких покупок могут быть просто заблокированы.

До этого председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) назвал видеоигры сомнительным увлечением для взрослых. По его словам, нормальные люди будут придерживаться как спортивных, так и интеллектуальных развлечений, например футбола или шахмат.