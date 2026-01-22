Ubisoft отменила The Sands of Time и перенесли семь релизов

Французский издатель Ubisoft объявил об отмене разработки ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и переносе релизов семи проектов в рамках масштабной творческой и операционной перезагрузки. Компания рассчитывает, что принятые меры помогут повысить качество портфеля и вернуть конкурентные позиции на рынке, сообщает DTF.

По заявлениям Ubisoft, ремейк The Sands of Time и еще пять проектов не достигли целевых стандартов качества. В перечень отмененных тайтлов вошли одна мобильная игра и четыре неанонсированных проекта, три из которых базировались на оригинальных IP. В студии Ubisoft Montreal подчеркнули, что закрытие проекта не означает отказ от франшизы Prince of Persia.

Параллельно издатель пересмотрел график релизов семи игр. Один из проектов, планировавшийся к выпуску до апреля 2026 года, перенесен на период до апреля 2027-го. Аналитики допускают, что речь может идти о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag.

В рамках реструктуризации Ubisoft закрыла студии Ubisoft Halifax и Ubisoft Stockholm, а также допустила возможность продажи отдельных активов. Издатель ускоряет программу оптимизации расходов и планирует сэкономить €200 млн в течение ближайших двух лет. Сотрудники закрытых проектов будут перераспределены в другие команды или покинут компанию. Масштаб сокращений не раскрывается.

Текущая разработка сосредоточена на четырех оригинальных играх, включая MOBA March of Giants. Производственный контур будет распределен по пяти «творческим домам». За флагманские серии — Rainbow Six, Assassin's Creed и Far Cry — будет отвечать Vantage Studios. Отдельные подразделения сосредоточатся на соревновательных и кооперативных шутерах (включая The Division, Ghost Recon и Splinter Cell), играх-сервисах (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla и Skull & Bones), фэнтези и повествовательных вселенных (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil), а также семейных брендах (Just Dance, Uno и Hasbro).

Каждый «творческий дом» получит собственное руководство для ускорения принятия решений при поддержке единой креативной команды, отвечающей за трансфер экспертизы, QA и локализацию. Стратегический фокус компании сохраняется на играх с открытым миром и сервисных моделях. Ubisoft также обозначила цель превратить Rainbow Six, Assassin's Creed и Far Cry в «ежегодные миллиардные бренды».

