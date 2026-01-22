Amazon отправил видеокарту после отмены заказа и разрешил оставить ее

Пользователь форума Reddit под ником spaceman329 рассказал, как после отмены заказа и возврата средств получил видеокарту GeForce RTX 5080 без повторного списания оплаты.

Как утверждает пользователь, он оформил заказ на флагманскую видеокарту стоимостью около $1850 (около 143 тыс. руб.), однако впоследствии отказался от покупки в пользу приобретения устройства в розничной сети. Amazon оперативно подтвердил отмену и вернул деньги. Несмотря на это, спустя несколько дней видеокарта была доставлена по первоначальному адресу.

Покупатель обратился в службу поддержки Amazon с предложением оплатить товар или оформить возврат. Представители компании сообщили, что возврат средств был завершен корректно, доставка произошла по ошибке продавца, и клиент вправе оставить полученный товар без дополнительных обязательств.

В итоге он бесплатно получил одну из самых дорогих версий видеокарт на базе NVIDIA GeForce RTX 5080 — премиальную ASUS ROG Astral. Такие решения заметно превосходят по цене большинство аналогов на рынке.

Сам пользователь отметил, что стоимость всего его компьютера ниже цены полученной видеокарты.

