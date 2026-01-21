Как открыть все концовки в Quarantine Zone: гайд

Сюжет Quarantine Zone: The Last Check предлагает две концовки, и развитие событий зависит от того, грамотно ли игрок распоряжался ресурсами блокпоста. Портал gamerant.com рассказал, как открыть все концовки в игре.

© Steam

Если игрок выполнит квоту, как минимум дважды отправит зомби в клетку и сохранит блок выживших чистым от зараженных, то на 27 день откроется хорошая концовка. Протагонист получит по радио сообщение от майора Роудса, который поздравит его с успешным завершением службы на блокпосте.

После этого майор позовет его в гараж, чтобы обсудить нечто важное. Игра покажет ролик, в котором протагонист получит в награду золотой пистолет и новое карьерное предложение — возможность перейти на службу в другом месте.

Наконец, по завершению сцены игрок окажется на вертолетной площадке, где у него будет выбор: покинуть блокпост, улетев на вертолете, или остаться, вернувшись в свою комнату.

Если вы выберете улететь на вертолете, то протагонист покинет лагерь, и начнутся титры игры. На этом сюжетная кампания заканчивается; больше поработать на КПП не получится. Игра также создаст отдельное сохранение на 27 дне, чтобы, при желании, можно было вернуться и выбрать другой вариант.

Если же остаться на блокпосте, то игра фактически перейдет в бесконечный режим — начнется 28 день. Так можно не только продолжить игру, но и опробовать в действии новый наградной пистолет, собрать недостающие коллекционные предметы и выполнить незавершенные задания.

Получить плохую концовку гораздо проще. Для этого нужно не растратить все деньги и провалить как минимум три квоты, что приведет к совсем другой сцене с майором в конце 27 дня.