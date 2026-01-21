Clair Obscur: Expedition 33 обошла Elden Ring и стала самой титулованной игрой в истории

2025 год уже завершился, однако многие игровые издания продолжают подводить итоги прошедших 12 месяцев. Как оказалось, Clair Obscur: Expedition 33 уже стала самой награждаемой игрой 2025-го, обойдя прошлых рекордсменов.

Так, на счету французского экшена сразу 436 наград «Игра года» от журналистов — в этот список также вошёл и «Чемпионат». На второй строчке находится Elden Ring (429 побед), а замыкает тройку The Last of Us Part 2 с 326-ю наградами.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в опасное путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.