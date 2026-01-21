ASUS больше не будет выпускать смартфоны и сосредоточится на ПК

Компания ASUS сворачивает свой бизнес по разработке и производству смартфонов.

© Российская Газета

Об этом заявил председатель совета директоров компании Джонни Ши.

Вендор выпускал мобильные устройства под двумя брендами: для широкой аудитории Zenfone и ROG Phone - для геймеров.

При этом обещано, что поддержка уже выпущенных гаджетов и выпуск обновлений для них продолжатся в штатном режиме.

Высвобожденные ресурсы в компании планируют перераспределить на коммерческие модели ПК и ноутбуков, а также физические устройства, базирующиеся на ИИ-технологиях, вроде умных очков или роботов.

В ASUS назвали решение "полномасштабным шагом навстречу волне четвертой промышленной революции".