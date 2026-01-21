Вышел релизный трейлер MIO: Memories in Orbit

Студия Douze Dixièmes и издательство Focus Entertainment выпустили на всех актуальных платформах игру MIO: Memories in Orbit.

К релизу опубликован финальный трейлер.

Проект представляет собой метроидванию, в которой геймерам отводится роль андроида МИО, исследующего "Ковчег" - огромное высокотехнологичное судно, где машины сошли с ума.

Аудитории предлагается узнать тайны "Ковчега", раскрыть потенциал МИО и спасти космическое судно и его обитателей.

Визуально приключение стилизовано под акварельную живопись.

Присутствует полный перевод на русский язык.

В российском сегменте онлайн-магазина Steam за новинку на старте просят 899 рублей.