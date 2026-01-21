Россиянина заблокировали на 97 лет в игре, в которую он крупно донатил

Жителя Иркутской области заблокировали на 97 лет в одной из компьютерных игр, в которую он вложил немалые деньги. И было за что - он агрессивно себя вел в чате-переписке, оскорбляя модераторов.

Разразился скандал в масштабе этой игровой платформы, и выяснились интересные факты. Иркутянин вложил в проект около 150 тысяч рублей, покупая амуницию для своего персонажа. Как говорят геймеры - "прокачивал" его. Деньги возврату не подлежали, но почему? Ведь по большому счету персонаж - пусть виртуальное, но имущество игрока, оплаченное им легальным путем. Но сейчас ситуация в игровом пространстве России такова, что подобные цифровые активы, их еще называют бестелесное имущество, владельцу в полной мере не принадлежат.

- Они пока являются их собственностью в теории, законодательно эта область не регулируется, - отмечает руководитель юридической компании "Мамино право" Анастасия Попова. - У нас даже такая распространенная и понятная для всех вещь, как интернет-сайты, аккаунты в соцсетях, все еще не признаны имуществом в законе.

Правоведы не могут разобраться, являются ли персонажи компьютерных игр и их снаряжение имуществом или нет. Суды постепенно приходят к мнению, что подобные цифровые активы к собственности не относятся. Пример, сравнительно недавний инцидент в Красноярске, где геймера под угрозой оружия заставили передать снаряжение виртуального героя стоимостью почти тридцать тысяч рублей. Суд решил, что "виртуальные предметы не являются имуществом", потому что они не материальны.

Существует мнение, что геймер вообще не является собственником цифровых активов на игровых площадках. Все деньги и душевные переживания он вкладывает в своего виртуального героя, а значит, что это принадлежит уже не ему, а этому игровому персонажу. А так как персонаж создан владельцем игры, то все его достояние принадлежит именно разработчику.

Сейчас предлагается считать игровые активы взятыми в аренду у владельца интернет-платформы. Можно делать любую "прокачку" персонажей за свой счет, но право собственности на виртуального героя так никогда и не наступит. Чтобы устранить противоречия в этой области, есть предложение даже создать третейский игровой суд, в котором и будут разбираться конфликты, связанные с цифровыми активами в играх.

Но из всего сказанного можно сделать лишь один вывод: необходимы четкие и понятные правила, утвержденные государством. Это позволит избежать скандалов и, возможно, поставит точку в проблеме принадлежности цифровых активов в онлайн-играх. Пока что геймеры являются совершенно бесправными.

Ксения Кузнецова, заместитель руководителя направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности ИТ-компании УЦСБ: