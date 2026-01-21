Для Deadlock вышел патч — уменьшено время возрождения и переработана урна

В ночь на 21 января 2026 года для Deadlock вышло балансное обновление.

© Чемпионат.com

Теперь время возрождения персонажей на поздних стадиях игры сокращено. Однако введена система «штрафов» для богатых игроков: если погибший герой значительно опережает соперников по нетворсу, он проведёт в таверне больше времени. Механика урны стала более динамичной: её проще перехватить у врага, а бонус к защите для носителя был ослаблен.

Список основных изменений патча от 21 января: