Клиент Amazon получил не ту видеокарту ASUS при заказе RTX 5080

Пользователь форума Reddit под ником Familiar_Boat_2104 сообщил, что вместо заказанной GeForce RTX 5080 от ASUS получил другую модель того же бренда и поколения — предположительно RTX 5060 Ti в аналогичном исполнении Prime. Об этом сообщает портал Videocardz.

Подмену покупатель обнаружил сразу после распаковки: на видеокарте оказался восьмиконтактный разъем питания вместо 16-контактного, характерного для производительных моделей. При этом маркировка и наклейки на устройстве соответствовали RTX 5080.

Поскольку заказ оформлялся напрямую у Amazon, вероятнее всего, подмена произошла на этапе возврата товара предыдущим покупателем. По такой схеме мошенники, как правило, возвращают в оригинальной упаковке иное устройство, внешне схожее с заказанным. В большинстве случаев речь идет о бесполезных заменах, однако в данном эпизоде в коробке оказалась полноценная современная видеокарта, пусть и более низкого класса.

В комментариях на Reddit о похожих случаях рассказали и другие пользователи форума.

Ранее флагманская видеокарта NVIDIA сравнялась по цене с готовым топ-ПК.