В Counter-Strike 2 может выйти новый кейс с перчатками

Контент-мейкер Максим Delight Саенко в своём Telegram-канале заявил, что с ближайшим обновлением в Counter-Strike 2 добавят новый кейс с перчатками.

© Чемпионат.com

Саенко сослался на анонимный источник, однако официального подтверждения от Valve пока не поступало. Мнения сообщества разделились: часть игроков скептически отнеслась к инсайду, учитывая отсутствие апдейта в ожидаемое время.

Третий сезон рейтингового режима Premier завершился ещё 19 января, и с тех пор подбор матчей заблокирован. Многие датамайнеры, включая Thour, прогнозировали выход патча утром 21 января, основываясь на привычном графике разработчиков. Однако обновление так и не вышло.

Ранее также сообщалось, что в новом сезоне ожидаются изменения в экономике, ротация карт и добавление пяти новых локаций от сообщества.