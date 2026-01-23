Karous, «последняя игра для Dreamcast», выйдет на PC

Karous, shoot ‘em up с вертикальной прокруткой, высадится в Steam (с переводом на английский) 22 января. Karous дебютировала на Dreamcast в 2007 году, став последней официально лицензированной игрой для платформы (при этом поддержка Dreamcast была прекращена шестью годами ранее).

© Karous

За Karous ответственна японская MileStone. Она закрылась в 2012 г. На PC игру портировала RS34 (тоже японская). Ранее, в ноябре 2025-го, shoot ‘em up вышел на PS и Switch, но только у себя на родине.

Порт отличается от оригинала улучшенной графикой. Еще доступен выбор между классическим саундтреком и ремиксом.

Особенность Karous в том, что от начала до конца ваш «кораблик» использует одно и то же оружие — меч, ствол и щит. Чем чаще пускаете их в ход, тем мощнее они становятся.