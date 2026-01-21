Снегопады на Камчатке спровоцировали пик посещаемости "Мир танков"

Сильные снегопады на Камчатке привели к резкому росту игровой активности в онлайн-игре «Мир танков». В первую рабочую неделю 2026 года жители региона провели в игре больше боев, чем в первую неделю новогодних праздников, что считается нетипичной ситуацией для проекта, традиционно достигающего пика популярности именно в период каникул. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Леста Игры».

© Газета.Ru

По статистике, наибольшее число сражений за прошлую неделю пришлось на четверг, тогда как обычно максимальная активность фиксируется в выходные дни. Всего камчатские игроки за этот период провели более 230 тысяч боев, что стало рекордным показателем для региона.

Бои в «Мире танков» проходят на картах, часть которых основана на реальных географических локациях, включая Камчатку. Прототипами соответствующей игровой карты стали Авачинская бухта, Вилючинск и Петропавловск-Камчатский.

В период с 30 декабря 2025 года по 16 января 2026 года общее количество сыгранных боев достигло 599 452, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За это же время общее количество часов, проведенных игроками в сражениях, увеличилось примерно на 10%.

