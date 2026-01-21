Призовой фонд Esports World Cup 2026 составит рекордные $75 млн

Организаторы Esports World Cup 2026 объявили общий призовой фонд киберспортивного фестиваля. Всего на турнире в Эр-Рияде разыграют $ 75 млн (более 5,8 млрд рублей) — это рекордная сумма за всю историю соревновательного гейминга.

Кубок мира по киберспорту в третий раз примет Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии. В программу войдут 25 турниров по популярным видеоиграм, который пройдут с 6 июля по 23 августа 2026 года.

Мы представили призовой фонд, способный буквально изменить жизнь победителя, чтобы поддержать главных действующих лиц киберспорта — самих кибератлетов. А также клубы, за которые те выступают, — ведь эти организации инвестируют в своих игроков из года в год.

Участие в EWC 2026 примут 2 тыс. игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию. $ 30 млн будут разделены между клубами-призёрами общего зачёта, призовые фонды отдельных дисциплин составят $ 39 млн, а остальные деньги получат лучшие игроки в награду за MVP.