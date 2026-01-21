В январе в Game Pass добавят Death Stranding, Space Marine 2 и другие игры

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине января 2026 года.

Главными хитами в этот раз стали режиссёрская версия Death Stranding, слэшер Ninja Gaiden Ragebound, головоломка The Talos Principle 2 и экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Какие игры добавят в Game Pass в январе 2026 года

  • Death Stranding Director’s Cut (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
  • RoadCraft (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
  • Ninja Gaiden Ragebound (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
  • The Talos Principle 2 (Ultimate, Premium, PC) — 27 января
  • Anno: Mutationem (Ultimate, Premium, PC) — 28 января
  • Drop Duchy (Ultimate, Premium, PC) — 28 января
  • MySims: Cozy Bundle (Ultimate, PC) — 29 января
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Ultimate, Premium, PC) — 29 января
  • Indika (Ultimate, PC) — 2 февраля
  • Final Fantasy 2 (Ultimate, Premium, PC) — 3 февраля.

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 31 января из Game Pass пропадут:

  • Shady Part of Me;
  • Cataclismo;
  • Starbound1;
  • Lonely Mountains Snow Riders;
  • Paw Patrol World;
  • Citizen Sleeper 2 Starward Vector;
  • Orcs Must Die! Deathtrap.