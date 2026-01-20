Мотоциклетный симулятор RIDE 6 получил новый трейлер

Студия Milestone показала два свежих трейлера RIDE 6. Их посвятили предзаказу мотоциклетного симулятора, который выйдет 12 февраля. Первый из роликов длится всего 15 секунд и показывает лишь красочные заезды, которыми можно будет насладиться на PC, PlayStation 5 и Xbox Series уже в следующем месяце.

© кадр из игры

Второй трейлер получился чуть длиннее — в нём сделали акцент на более дорогих изданиях Deluxe и Ultimate. В конце зрителям показывают дополнительные бонусы за покупку расширенных версий. В состав Deluxe войдёт первый сезонный пропуск, а в Ultimate — расширенный доступ к RIDE 6 на три дня раньше основного релиза, местная валюта и два первых сезонных пропуска.

Заодно разработчики рассказали о планах по поддержке RIDE 6. Игра будет обновляться как минимум до осени 2027 года. В рамках двух сезонных пропусков будут выходить наборы с новыми мотоциклами и другим контентом. Естественно, DLC удастся приобрести и по отдельности. Так RIDE 6 ещё больше расширит ассортимент транспорта.

Ведь уже на старте в симуляторе появится более 250 мотоциклов, включая внедорожники и туринговые байки. На них игроки будут участвовать в заездах друг против друга с реалистичной физикой. А особое внимание уделят режиму карьеры, который недавно получил обзорный трейлер.