В Dune: Awakening добавили возможность переноса персонажа

Dune: Awakening получила патч, который добавил возможность перенести своего персонажа в новый мир с сохранением ресурсов.

У каждого игрока будет один токен переноса, который автоматически пополняется раз в семь дней. При использовании функции сохранятся содержимое банка и инвентаря, а также всё, что находится в инструменте восстановления базы и транспорта. Разработчики подстраховались на случай технических проблем. Процедура будет отменена, если в процессе возникнут неполадки.

В обновлении также уделили внимание различным исправлениям:

починили баг, из-за которого во время крафта ресурсы выпадали на землю;

добавили возможность ставить базы возле зон, где запрещено строительство;

убрали ошибку, из-за которой вызванный транспорт иногда не появлялся на карте.

Напомним, что в предыдущем большом патче в Dune: Awakening появилась функция восстановления базы после длительного отсутствия в игре. Новый инструмент позволяет мгновенно «свернуть» свой хаб без потери ресурсов, а потом с такой же скоростью вернуть его.