Почему современные MMORPG не могут угодить всем игрокам?

Жанр MMORPG находится в непростом положении в эпоху повсеместных онлайн-игр и живых сервисов. Но в 2026-м году главной экзистенциальной угрозой World of Warcraft, Final Fantasy XIV и другим популярным проектам выступают не тренды, а дизайн сложности. Портал PC Gamer рассказал, почему MMORPG не могут угодить всем категориям игроков — но все равно пытаются.

© Steam

Пожалуй, ни у одного другого жанра нет таких же проблем с дизайном сложности, как у ММО. Потому что ни одному другому жанру не надо так же сильно беспокоиться о сложности. ММОRPG практически уникальны, потому что они имплицитно обещают пользователю, что он проведет в игре много времени и ему будет, чем заняться.

ММО проектируются как цифровые третьи пространства; места, где процветают комьюнити. По этой причине они должны потакать любому, кто хотя бы в теории может найти одну из механик достаточно занятной, чтобы сделать из игры целую привычку.

Для примера можно взять World of Warcraft. Немалая доля игроков по-прежнему подписывается на игру только для того, чтобы целыми днями отыгрывать персонажей в Штормграде. Некоторые играют только чтобы собирать стильные наряды в редакторе трансмога, другие — проходят сюжетные задания, задерживаются на патч или два, и уходят. Третьи играют исключительно в одиночку, четвертые предпочитают PvP-режимы, и так далее, и тому подобное.

Даже если отрезать перечисленные сегменты аудитории и взять строго рейдеров, внутри этой прослойки тоже будут фракции. Есть группы, собранные целиком из друзей в реальной жизни, спидраннеры, казуальные, мидкорные и хардкорные рейдеры. А на верхушке пирамиды — команды, участвующие в рейдовых гонках, для которых World of Warcraft — карьера. И они тоже должны быть довольны игрой.

Учитывая такие нюансы, можно предположить, что продумать высокую сложность в какой-нибудь soulslike-игре не так тяжело, как создать MMORPG, способную полностью удовлетворить запросы своей аудитории. Каждому нужно что-то свое, и если они это не получат, то появится недовольство.

Причем проблема здесь не только в демографии, но и в определенных ожиданиях со стороны игры. Большинство крупных MMO, переживших ММО-апокалипсис 2025 года, достаточно стары, что дополнительно расслаивает аудиторию. Казуальный игрок, наигравший уже 10 лет, наверняка будет играть лучше, чем тот, кто только что присоединился. Трудно не стать в чем-то лучше, потратив на это пару тысяч часов.

На этом фоне многие онлайн-проекты движутся к тому, чтобы позволять игрокам самим выбирать сложность. В World of Warcraft появятся опциональные сложные сражения в открытом мире, Final Fantasy XIV строит весь контент вокруг масштабируемой сложности. А теперь и The Elder Scrolls Online добавляет параметры сложности в открытом мире и квестах.

Другими словами, сложность в ММО последнее время определяется не тем, что делает игрок, а тем, на каком уровне он это делает. Рейды теперь доступны казуальным игрокам, а открытый мир может заинтересовать и хардкорных пользователей. Но, в то же время, сложность параллельно становится чем-то более геймифицированным — открытой настройкой.

ММО стараются скрывать этот факт в других системах. Опциональные испытания со своими наградами нередко также дают предметы, которые позволяют поднять сложность повыше. Но, по факту, они играют роль старых добрых параметров: легко, средне, сложно. Дым и зеркала не отменяют очевидность этой функции.

Хорошо ли работает такой подход? Да, но лишь отчасти. Он решает одни проблемы, создавая взамен другие. С одной стороны, если каждый игрок сможет делать то, что захочет, на том уровне сложности, который ему подходит, то пользователь получит больше контента за те же деньги. С другой, MMO — сложные, дорогие проекты, которые должны удерживать пользователей годами. Порой справиться с разработкой стабильного потока нового контента трудно.

Другая проблема, над которой бьются геймдизайнеры — обучение. Просто достичь идеального баланса сложности недостаточно: нужно еще и объяснить игрокам, как взаимодействовать с механиками. Обычно это называют «порогом вхождения» — минимальной компетенцией, которой должен обладать пользователь, чтобы понимать, что он делает.

Особенно остро эта проблема встает, если игра внезапно открывает контент, раньше задуманный эксклюзивно для хардкорных пользователей, более казуальной публики. Мифические рейды в World of Warcraft априори подразумевают, что игрок понимает, на что идет. Он должен знать всех боссов подземелий и оптимальные маршруты, не говоря уже о владении собственным классом.

Зазубрить такой объем информации по силам не каждому, поэтому немудрено, что Blizzard экспериментирует с разными способами облегчить нагрузку на игроков. Например, в бета-версии Midnight можно опционально включить эквивалент «желтой краски» в подземельях — специально для того, чтобы новые игроки осваивали контент чуть быстрее.

Есть немаленькая вероятность, что в будущем похожим путем последуют и многие другие MMORPG. Но, в целом, дизайн сложности в жанре — невероятно комплексная задача, которой не позавидовать. Особенно в условиях, когда живые сервисы кругом, и каждая ММО отчаянно борется за внимание публики.