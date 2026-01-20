В PS Plus добавили Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие игры

20 января в подписке PlayStation Plus состоялось большое пополнение. Всего в расширенные тарифы добавили девять новых проектов — забрать их можно до середины февраля.

Среди главных игр месяца выделяются хоррор Resident Evil Village и экшен Like a Dragon: Infinite Wealth по вселенной Yakuza. Кроме того, геймерам доступен рогалик Darkest Dungeon 2 и симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game.

Новые игры в PS Plus Extra в январе 2026 года

Resident Evil Village;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Darkest Dungeon 2;

The Exit 8;

Expeditions: A MudRunner Game;

A Quiet Place: The Road Ahead;

Art of Rally;

A Little to the Left.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2026 года