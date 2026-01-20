В PS Plus добавили Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие игры
20 января в подписке PlayStation Plus состоялось большое пополнение. Всего в расширенные тарифы добавили девять новых проектов — забрать их можно до середины февраля.
Среди главных игр месяца выделяются хоррор Resident Evil Village и экшен Like a Dragon: Infinite Wealth по вселенной Yakuza. Кроме того, геймерам доступен рогалик Darkest Dungeon 2 и симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game.
Новые игры в PS Plus Extra в январе 2026 года
- Resident Evil Village;
- Like a Dragon: Infinite Wealth;
- Darkest Dungeon 2;
- The Exit 8;
- Expeditions: A MudRunner Game;
- A Quiet Place: The Road Ahead;
- Art of Rally;
- A Little to the Left.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2026 года
- Ridge Racer.