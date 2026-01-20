В Китае сделали Ningtendo PXBOX 5 для запуска игр PlayStation, Xbox и Nintendo

Китайская блогерша-моддер создала игровую систему, объединяющую в одном корпусе PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2. Проект под названием Ningtendo PXBOX 5 предлагает альтернативу необходимости владеть несколькими консолями для доступа к эксклюзивным играм разных платформ. Об этом сообщает издание Tech4gamers, ссылаясь на видео с YouTube-канала XNZ (Xiaoningzi).

Устройство позволяет переключаться между системами примерно за три секунды с помощью отдельной кнопки. Одновременно может работать только одна консоль, что снижает нагрузку на питание и систему охлаждения.

Корпус выполнен на основе переработанного дизайна цилиндрического Mac Pro от Apple и имеет треугольную форму, где каждая сторона предназначена для отдельной платформы. Материнские платы были извлечены из оригинальных корпусов и установлены внутрь новой конструкции. Для Switch 2 разработан компактный док с 3D-печатным корпусом и подпружиненным разъемом USB-C.

Система оснащена светодиодной подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от активной консоли. В ходе сборки также была доработана система охлаждения, а температура компонентов при тестировании не превышала 60 градусов.

Питание обеспечивает единый блок на 250 Вт, чего достаточно для стабильной работы одной консоли за раз. Во время испытаний игры запускались без сбоев и демонстрировали производительность, сопоставимую с оригинальными устройствами.

