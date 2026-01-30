Как мусорные игры превратились в глобальную проблему

PlayStation Store внезапно стал чуточку чище. Sony неожиданно удалила из каталога магазина тысячу игр, опубликованных одним разработчиком — он активно торговал shovelware-релизами, которые лишь засоряли коллекцию. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему shovelware-игры — проблема, которая вряд ли когда-нибудь исчезнет.

© Steam

Низкокачественные игры — проблема настолько же старая, насколько стара сама индустрия; компании, желавшие заработать легкие деньги на отвратительных играх, копирующих чужие идеи с готовыми ассетами, существовали всегда. Но с тех пор, как цифровая продажа убрала некоторые барьеры вхождения, shovelware-аферисты хлынули на рынок в небывалом количестве.

Подобные релизы очень вредят находимости реальных игр. Ничто не вызывает столько же отчаяния в маленьких студиях, сколько тонны мусора, которые выталкивают их небольшие, с любовью сделанные игры из популярных вкладок магазинов. Тем хуже, что обычно этот мусор принимает форму дешевых копий других проектов, плохо нарисованную порнографию и поделки, кое-как собранные из купленных ассетов.

На каждый редкий шаг вперед в плане улучшения находимости приходятся три шага назад, потому что shovelware-релизы постоянно усугубляют проблему. К несчастью, в ближайшем будущем ситуация может стать еще хуже. Об ИИ можно отзываться по-разному, но, наверное, никто не возьмется спорить, что генеративный искусственный интеллект — мечта торговца мусорными играми. Производство дешевых игр, выглядящих достаточно «профессиональными», чтобы обмануть долю покупателей, становится как никогда простым, быстрым и недорогим.

На фоне этого надвигающегося кризиса тем удивительнее, что держатели платформ до недавнего времени почти не проявляли желания даже подтвердить само существование проблемы, не то, что бороться с ней. Sony и Nintendo, недавно поддерживавшие довольно высокие пороги вхождения на свои платформы, теперь позволяют сторонним разработчикам публиковать абсурдные объемы откровенного мусора. Массовое удаление игр Sony на прошлой даже верхушку айсберга не зацепили.

Проблема тут примерно та же, что и в случае социальных сетей; реальное модерирование контента — сложная работа, для которой нужно нанимать людей, способных принимать информированные решения. Но корпорации не хотят их нанимать. Многие крупные компании более чем готовы забросить внятную техподдержку, вне зависимости от того, насколько это ухудшит опыт пользователей. Главное — сэкономить деньги.

Найм профессионалов для команды модерирования — единственная альтернатива. В природе не существует алгоритмического процесса, который смог бы безотказно обнаруживать shovelware, и нет, ИИ не поможет выйти из сложившейся ситуации, потому что он и делает эту ситуацию хуже. Любая алгоритмическая или ИИ-модель бросит слишком широкую сеть, в которую гарантированно попадут легитимные инди-игры, ретро-переиздания, нишевые релизы, вроде визуальных новелл, и многое другое. Либо так, либо алгоритмы будут такими щадящими, что в них потеряется всякий смысл.

При этом проблема shovelware никогда не перестанет быть актуальной, особенно для держателей консольных платформ. Питч консолей — как раз в их закрытой, изолированной экосистеме, которая обещает потребителю умное курирование продуктов. Но в последние годы издатели старательно игнорируют эту обязанность, и их аккуратные, ухоженные экосистемы поросли сорняками. Steam, по крайней мере, не обещает свободу от низкопробного мусора — его пользователи знают, что это свободная платформа, и в поисках стоящих игр придется отсеять много дешевок. Sony и Nintendo, тем временем, молча обещают владельцу консоли составить для него коллекцию блестящих релизов… Но потом вручают ему сапоги, садовые ножницы, и отправляют его в долгое путешествие.

Аргумент не в том, что открытые платформы априори лучше закрытых. У обоих моделей есть место на рынке, и нет ничего плохого в том, что у потребителей есть свои предпочтения в пользу тех или других. Просто закрытые платформы теряют свою привлекательность, пока их «охранники» спят на посту. Пользователю незачем тратить деньги на закрытой платформе, если она по качеству каталога ничем не отличается от открытой.

Конечно, отсеивать shovelware тяжело. Поиск, дефиниция и категоризация подобных релизов — слишком сложная работа для алгоритма, но именно поэтому она нуждается в живых людях. В случае разработчика, чьи игры Sony удалила, пространства для иных интерпретаций не было: его проекты, заработавшие в PS Store примерно $10 млн, не скрывали своей природы. Но в других случаях ассет-флипы и другие недобросовестные продукты опознать может быть сложнее. На игровом рынке определенно есть потребность в опытных, хорошо обученных профессионалах, которые смогут рассматривать легитимность сомнительных игр, не говоря уже об аккуратном составлении критериев, по которым их судят.

Иначе цифровые магазины игр могут стать попросту не рентабельными для мелких разработчиков, чьи проекты будут теряться на фоне мусора. Единственными, кто сможет существовать в такой обстановке, станут крупные ААА-издатели. А это, по сути, уничтожит главную фишку цифровых платформ.