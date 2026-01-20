Продажи The Outer Worlds 2 не достигли миллиона копий

По данным аналитики Дэниела Камило, The Outer Worlds 2 показывает слабую выдержку в плане продаж. То есть сама игра хоть и получилась во всём лучше оригинала, её не скупает так же активно, как оригинал.

© Чемпионат.com

Сами разработчики или Xbox ещё не говорили об успехах тайтла, что выглядит немного странно. Если не говорят об успехе, значит, говорить пока нечего — вполне нормальная логика.

Камило пришёл к выводу, что тираж не дотянул даже до миллиона копий с учётом того, что проект находится с первого дня в Game Pass. Инсайдер отметил, что такие продажи могут создать проблемы для разработчиков, издателя и серии в целом. Тираж первой же частью за аналогичный период уже достигли двух миллионов копий.

The Outer Worlds 2 на PS5, Xbox Series и ПК.