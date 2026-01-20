Ayaneo анонсировала портативную консоль Konkr Fit на Ryzen AI 9 HX 470

Компания Ayaneo анонсировала портативную игровую приставку своего суббренда Konkr — Konkr Fit, ставшую первым устройством подобного формата на базе процессора Ryzen AI 9 HX 470. Об этом сообщает Videocardz.

© Газета.Ru

Из раскрытых характеристик известно, что Konkr Fit получил 7-дюймовый OLED-дисплей, а также аккумулятор емкостью 80 Вт*ч — показатель, сопоставимый с флагманскими моделями на рынке портативных игровых ПК. Производитель также продемонстрировал внешний вид устройства, однако подробные технические параметры, включая конфигурации памяти и накопителя, пока не раскрываются.

Процессор Ryzen AI 9 HX 470 представляет собой минорное обновление по сравнению с моделью Ryzen AI 9 HX 370. Основные изменения сводятся к увеличению частоты центрального процессора на 100 МГц и графического ядра на 200 МГц. Ожидается умеренный прирост производительности, который вряд ли существенно повлияет на позиционирование устройства, но позволит Ayaneo формально открыть новую платформу для портативных консолей.

Дата начала продаж и рекомендованная цена на данный момент не объявлены.

Ранее сообщалось, что Extraction-шутер Marathon выйдет 5 марта и получит русскую озвучку.