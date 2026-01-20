Ученых встревожил рост зависимости молодежи от видеоигр

Интернет-игровое расстройство (Internet Gaming Disorder, IGD) является значимой проблемой психического здоровья не только у подростков, но и у молодых взрослых. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors.

В научной и общественной дискуссии зависимость от видеоигр традиционно рассматривается как проблема детского и подросткового возраста. Однако период ранней взрослости — время обучения, начала карьеры и финансовой самостоятельности — также связан с высоким уровнем стресса и психологической нестабильности. Предыдущие исследования показывали, что в этих условиях игры могут становиться способом совладания с тревогой, но оценки распространенности расстройства сильно различались.

Команда ученых под руководством Клаудио Лонгобарди из Туринского университета решила систематизировать накопленные данные. Исследователи провели систематический обзор и метаанализ работ, опубликованных с 2015 по 2025 год, отобрав 93 исследования с 96 выборками из разных стран. В общей сложности в анализ вошли данные 149 601 участника, средний возраст которых составил около 23,5 года.

Анализ показал, что суммарная распространенность интернет-игрового расстройства среди молодых взрослых составляет 6,1%. Иными словами, примерно каждый шестнадцатый человек в этой возрастной группе испытывает выраженные проблемы, связанные с игровым поведением. В выборках, состоявших только из людей, активно играющих в видеоигры, показатель был выше — около 8,1%. В смешанных выборках, включавших как игроков, так и неиграющих, распространенность оценивалась в 5,5%.

Интернет-игровое расстройство характеризуется утратой контроля над игровым поведением и негативными последствиями для учебы, работы, социальных отношений и психического здоровья. В отличие от просто частого увлечения играми, оно предполагает клинически значимое нарушение и признано диагнозом в МКБ-11.

Авторы подчеркнули, что речь идет не о вреде видеоигр в целом, а о рисках для уязвимой части молодых взрослых. Даже уровень в 5–8% означает миллионы затронутых людей по всему миру. По мнению исследователей, результаты подчеркивают необходимость раннего выявления проблемного игрового поведения и более единых подходов к его диагностике, особенно в образовательной и клинической среде.

