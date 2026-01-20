Bungie объявила дату выхода Marathon

Студия Bungie официально объявила дату релиза extraction-шутера Marathon. Игра выйдет 5 марта, что подтверждено новым трейлером, опубликованным вместе со стартом предзаказов, сообщает DTF.

© Газета.Ru

Разработчик раскрыл актерский состав проекта: в записи персонажей приняли участие Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, Дженнифер Инглиш, Нил Ньюбон, Бен Старр и Элайас Туфексис.

Отдельно Bungie подтвердила, что Marathon получит полный перевод на русский язык, включая озвучку. Игра будет поддерживать кроссплей и кросс-сохранения между всеми платформами. Для синхронизации прогресса пользователям потребуется привязать учетную запись Bungie.net.

Marathon уже доступна для предварительной покупки на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость стандартного издания составляет $40, тогда как расширенная Deluxe-версия с дополнительными внутриигровыми предметами, включая виртуальную валюту и косметические элементы, оценена в $60.

Также Bungie представила коллекционное издание, в которое войдут физические бонусы — открытки, нашивки и фигурка оболочки Вора в масштабе 1:6.

Ранее полиция оцепила офис Rockstar North в Эдинбурге из-за взрыва.